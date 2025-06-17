Туристический поток в Краснодар увеличился на 25%

С января по май 2025 года Краснодар посетило более 400 тыс. приезжих — это на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными месяцами среди туристов стали январь и май из-за новогодних и майских праздников, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Около 40% туристов пробыли в Краснодаре один день, на два дня остается примерно 10%. В период майских праздников город посетило 90 тыс. приезжих — это 70% от общего количества за месяц.

По предварительным прогнозам, в летний период Краснодар посетят более 400 тыс. туристов. В этом время в город приезжает треть всех путешественников за год.

Алина Зорина