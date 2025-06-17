В Краснодаре на улице Московской изменят схему движения трамваев

В Краснодаре временно изменят схему движения трамваев и автобусов по улице Московской из-за реконструкции коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С 21 июня по 5 июля 2025 года сквозное движение транспорта по ул. Московской от ул. Зиповской до Солнечной будет закрыто. Со стороны ул. Солнечной можно будет проехать в сторону Зиповской до дома №65А. Жителям Краснодара рекомендуют использовать улицы Российскую, Котлярова, Байбакова и Ростовское шоссе.

В течение этого времени трамвай №5 от ул. Островского будет следовать по ул. Красных Зорь и Достоевского до конечной остановки «Ул. Декабристов». Маршрут №8 сократят до остановки «Ул. 40-летия Победы».

Трамвайные маршруты №21 и №22 от ул. Садовой проследуют по ул. Крайней, Красных Зорь и Достоевского и остановятся на «Ул. Декабристов». Кроме того, временно приостановят работу трамвая №15.

В этот период на улице Московской будет работать автобусный маршрут №0 от ул. Островского до ул. Петра Метальникова. Он будет ездить с интервалом 10–15 минут. Движение автобусных маршрутов №0, 21, 42, 62, 78, 93 организуют по ул. Московской через ул. Солнечную, Байбакова, Зиповскую и далее по обычным маршрутам.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на улице Московской на ремонт коллектора протяженностью 636 п. м планируют направить около 400 млн руб. Завершить ремонт должны к 31 августа 2025 года. Сейчас ведутся работы по монтажу участка коллектора протяженностью 320 п. м.

Алина Зорина