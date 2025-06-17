На ремонт коллектора на улице Московской в Краснодаре направят 200 млн рублей

В Краснодаре специалисты «Росводоканала» приступили к финальному этапу замены канализационного коллектора по улице Московской. Стоимость реконструкции составила 200 млн руб. за счет средств концессионера. Об этом стало известно на пресс-брифинге с участием замглавы Краснодара Максима Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас рабочие уже уложили 700 м пластиковых труб взамен изношенных железобетонных объектов. До конца лета предстоит проложить еще 680 м в сторону ул. Солнечной.

Как отметил гендиректор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко, работы ведутся на глубине восьми метров методом горизонтального бурения, который позволяет избежать масштабных земляных работ. На участке задействованы около 30 специалистов и 11 единиц техники.

Завершить реконструкцию планируют до 31 августа. В связи с работами с 21 июня по 5 июля движение по улице Московской — от Солнечной до Зиповской — будет полностью перекрыто, в том числе для трамваев. Вместо вагонов на время введут автобусный маршрут №0 от улицы Островского до Петра Метальникова.

Нурий Бзасежев, Алина Зорина