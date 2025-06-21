Трамп: две недели — максимальный срок для Ирана на возобновление переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель Белый дом будет наблюдать, смогут ли власти Ирана «прийти в себя». Он также назвал двухнедельный срок максимальным для возвращения Тегерана к диалогу с Вашингтоном.

«Мы посмотрим, как пройдет этот период, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум … Просто время, чтобы посмотреть, придут ли люди в себя»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

По словам президента США, он не намерен давить на власти Израиля, чтобы те прекратили удары по Ирану. «Остановиться очень трудно, если посмотреть на это, Израиль преуспевает в плане войны, а Иран, я думаю, можно сказать, что дела у него идут хуже»,— добавил господин Трамп.

Дональд Трамп также сказал, что мог бы поддержать перемирие между Израилем и Ираном, но «это зависит от обстоятельств». Он добавил, что не намерен обсуждать отправку наземных войск США в Иран.

О развитии конфликта — в материале «Европа достает Иран из пасти льва».

Петр Бузлаев