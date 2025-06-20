Путин обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена происходящим вокруг ядерных объектов Ирана. При этом он отметил, что Москва поддерживает Тегеран в вопросе мирного атома.

«Конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести,— сказал Владимир Путин.— Это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, решений, причем желательно мирными средствами».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. В последние дни ЦАХАЛ заявлял, что атаковал места производства ракет, штаб-квартиру иранского ядерного проекта, ракетные установки в Иране.

Подробнее о развитии событий в зоне ирано-израильского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая