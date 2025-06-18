Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановлении деятельности

Подмосковный футбольный клуб «Химки» приостановил деятельность. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ»,— говорится в заявлении клуба.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, на 2 очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». 24 мая Российский футбольный союз (РФС) не выдал команде лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Такое решение было принято из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. 5 июня стало известно, что футбольный клуб намерен обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом.

В следующем сезоне РПЛ «Химки» заменит «Пари Нижний Новгород», занявший 13-е место в чемпионате России. В стыковых матчах команда уступила «Сочи» из Первой лиги и должна была вылететь из высшего дивизиона по спортивному принципу.

Таисия Орлова