Павел Плотников стал кандидатом СРЗП на пост губернатора Тамбовской области

Председатель совета тамбовского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Павел Плотников избран кандидатом от партии на выборах губернатора Тамбовской области, сообщили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Плотников

Фото: пресс-служба Павел Плотников

Фото: пресс-служба

16 июня кандидатуру согласовал президиум центрального совета партии, а 20 июня за господина Плотникова единогласно проголосовали делегаты конференции регионального отделения.

Павел Плотников дважды участвовал в выборах губернатора Тамбовской области. В 2020 году он набрал 3,83% — в тех выборах победу одержал Александр Никитин («Единая Россия»). В 2022 году за господина Плотникова проголосовали 3,32% — победителем стал Максим Егоров («Единая Россия»).

16 июня на конференции тамбовского областного отделения «Единой России» было принято решение о выдвижении на выборы врио губернатора Евгения Первышова. Он уже подал документы в избирком. На следующий день конференция реготделения КПРФ выдвинула первого секретаря местного обкома и депутата облдумы Андрея Жидкова.

Досрочные выборы главы области пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Как Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь