КПРФ выдвинула Андрея Жидкова на выборы губернатора Тамбовской области

На конференции тамбовского областного отделения КПРФ 17 июня было принято решение о выдвижении на сентябрьские выборы главы региона первого секретаря местного обкома и депутата облдумы Андрея Жидкова. Об этом сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Жидков примет участие в выборах губернатора Тамбовской области в четвертый раз

Фото: пресс-служба тамбовского обкома КПРФ Андрей Жидков примет участие в выборах губернатора Тамбовской области в четвертый раз

Фото: пресс-служба тамбовского обкома КПРФ

Господин Жидков три раза участвовал в выборах губернатора Тамбовской области. В 2015 и 2020 году он набрал по 6,89% и 8,72% голосов избирателей. В тех выборах победу одерживал Александр Никитин («Единая Россия»). В 2022 году за Андрея Жидкова проголосовали 6,77%, а победителем стал Максим Егоров («Единая Россия»).

16 июня на конференции тамбовского реготделения «Единой России» было принято решение о выдвижении на выборы врио губернатора Евгения Первышова. Он уже подал документы в избирком. Период выдвижения кандидатов завершится 6 июля.

Выборы губернатора Тамбовской области пройдут в единый день голосования 14 сентября. Избиратели будут голосовать три дня.

Сергей Толмачев