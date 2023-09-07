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ИТ-область

Нижегородский регион превращают в хаб информтехнологий

Нижегородская область сейчас занимает пятое место в стране по количеству занятых в секторе информтехнологий: в этой сфере работают 38,5 тыс. человек, и в ближайшие годы регион намерен усилить позиции — стать одним из крупнейших хабов по подготовке ИТ-специалистов и таким образом повысить свою привлекательность для компаний-разработчиков. Для этого в Нижнем при федеральной поддерж­ке строится ИТ-кампус «Неймарк», рассчитанный на 7 тыс. студентов, а власти увеличивают господдержку сектора. Эксперты говорят, что кроме непосредственной помощи ИТ-компаниям на конкурентоспособность региона будет влиять качество городской среды и общий уровень жизненного комфорта.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

ИТ-потенциал нижегородского региона складывался десятилетиями. Именно в Нижнем (а тогда Горьком) в 1963 году был создан первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики. В советские годы в регионе бурно развивалась радиоэлектроника: появились профильные НИИ и промышленные предприятия. А рост атомной промышленности, машиностроения, ОПК и других базовых для региона отраслей стимулировал и ИТ-разработку.

В последние годы Нижегородская область наращивает научно-производственную активность в ИТ. Оборот региональных компаний в этой сфере вырос по итогам 2022 года на 52% по сравнению с годом ранее, до 109,6 млрд руб. На фоне внешнеполитических событий региональный ИТ-ландшафт сильно изменился: по подсчетам платформы ITGorky, в прошлом году Нижний полностью или частично покинули 16 зарубежных компаний, в том числе такие крупные, как Intel, Harman, EPAM, но при этом присутствие в регионе расширили российские игроки («Ростелеком», Yadro, «Яндекс» и др.), активизировавшие наем в свои нижегородские офисы. Сейчас в секторе заняты 38,4 тыс. человек, в том числе работающих в статусе индивидуальных предпринимателей. По информации министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, по этому показателю регион сейчас занимает пятое место в стране.

Советник губернатора Нижегородской области по развитию ИТ в регионе Валерий Черепенников говорит, что «основные изменения в ИТ-отрасли произошли в результате перемен в геополитике»: «Санкции подтолкнули западные компании к закрытию офисов не только в Нижнем, но и по всей России. Но это имело и множество позитивных последствий. Уход освободил ниши и целые рынки для отечественных компаний, стал стимулом для импортозамещения и появления на нашем рынке восточных партнеров. Другая тенденция, пока неочевидная, — это консолидация. Предположу, что в обозримом будущем на российском рынке останется с десяток крупных игроков, которые поглотят небольшие компании».

«Нижегородская область за последние годы вопреки внешним факторам стала более привлекательна как для работодателей, так и для соискателей в ИТ-сфере. Росту внимания способствуют и меры поддержки айтишников, и открывшиеся возможности для разработок отечественного ПО», — добавляет министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Кадры решают

Импортозамещение диктует необходимость подготовки все большего количества ИТ-специалистов. В целом по стране, по оценке федерального Минцифры, не хватает 500–700 тыс. человек, в Нижегородской области — 3 тыс. Но региональные вузы ежегодно выпускают порядка 2 тыс., то есть дефицит накапливается. По информации директора АНО «Горький Тех» Евгения Федосеева, в 2023 году нижегородские вузы выпустили 2315 ИТ-специалистов, что на 24% больше, чем в прошлом году. В ссузах также заметен рост: по сравнению с 2022 годом количество выпускников увеличилось на 10% и составило 1377 человек. Валерий Черепенников указывает, что для работодателей сегодня особое значение имеет и качество подготовки специалистов: «Задачи стали более интеллектуальными и стратегическими, поэтому резко увеличились требования к компетенциям сотрудников».

По словам Александра Синелобова, общая задача региональных властей и вузов сегодня — максимально подключать к учебному процессу работодателей: «Выпускник без практического опыта менее всего востребован. А для ИТ-сферы опыт особенно важен: студенту без практики сложно погрузиться в процессы и давать нужный работодателю эффект, решать сегодняшние и даже завтрашние задачи. Студенты должны работать над конкретными, реальными программными продуктами еще во время учебы».

Реализовать эти идеи в полной мере призван строящийся в Нижнем межвузовский ИТ-кампус «Неймарк» (назван в честь Юрия Неймарка — выдающегося нижегородского ученого — основателя первого факультета ВМК). «Одна из особенностей кампуса „Неймарк“ — ориентация на запросы ИТ-компаний. Многие компании, такие как Huawei и Yadro, уже выбрали Нижний Новгород как R&D-центр. Мы это очень ценим. Мы открыты к сотрудничеству, сейчас самое время включиться в проект и сформировать свое видение развития ИТ-кампуса мирового уровня», — говорит Валерий Черепенников.

«Неймарк» будет рассчитан на обучение 7 тыс. человек. Объекты кампуса, в том числе учебные корпуса, гостиницы для студентов и сотрудников на 4,5 тыс. человек и инфраструктуру, разместят на трех разных площадках: один учебный корпус вместе с комплексом общежитий будет построен рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина, второй — в районе улицы Шевченко, еще один комплекс гостиниц — на улице Большие Овраги. В районе Больших Оврагов строительство началось в апреле этого года, первые общежития обещают сдать весной 2024 года. Возвести весь кампус власти рассчитывают к 2026 году. Стоимость строительства «Неймарка» оценивается в 41 млрд руб., из которых 19,3 млрд предоставляет федеральный бюджет в виде капитального гранта в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Образовательные проекты в рамках «Неймарка» уже реализуются. Это «Неймарк. Лекторий» (цикл открытых встреч с экспертами), «Неймарк. Для учителей» (программа поддержки, профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей технической направленности), «Неймарк. ИТ-Академия» (бесплатное обучение школьников 13–17 лет) и др. В этом году также состоялся практикоориентированный «ML-интенсив» по машинному обучению с последующим поступлением самых перспективных участников на стажировку в крупные ИТ-компании. «Программа обучения была составлена при непосредственном участии ИТ-компаний и ведущих учебных учреждений. Кроме него прошел интенсив для разработчиков технологий с открытым исходным кодом», — рассказывает Евгений Федосеев.

Участники рынка ждут новый кампус. «Нижний Новгород является одним из центров разработки вычислительной и коммуникационной аппаратуры и программного обеспечения в России, что обусловлено сильной инженерной школой и развитием соответствующих образовательных программ и компетенций в местных вузах. Проект межвузовского образовательного ИТ-кампуса „Неймарк“ продолжает эти традиции совместно с ведущими ИТ-компаниями, присутствующими в регионе», — комментируют проект в Yadro, добавляя, что «развитие инженерной культуры и воспитание нового поколения высококвалифицированных инженеров» приоритетно для компании.

Подготовку ИТ-специалистов регион ведет на всех уровнях. «Чтобы расти дальше и стать ИТ-хабом, мы выстраиваем современную образовательную экосистему», — объясняет заместитель губернатора Егор Поляков. Так, для школьников в регионе действуют «ИТ-кубы» и «Кванториумы» с дополнительными образовательными программами, в том числе по ИТ. «Мы пониманием, что очень важно с самых первых ступеней обучения дать детям понимание особенностей и потенциала региона для развития и роста ИТ-специалистов», — поясняет Евгений Федосеев. А на уровне среднего профессионального образования к 2025 году в Нижнем будет создан технопарк на базе «Нижполиграфа», где появятся лаборатории ИТ, информбезопасности и электроники.

Плечо бизнесу

Параллельно регион усиливает господдержку ИТ-сектора. По данным регионального министерства цифрового развития и связи, в 2022 году федеральный и областной бюджеты направили компаниям 576 млн руб. «Среди финансовых мер поддержки в нашем регионе — гранты на разработку ИТ-решений, снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов, льготы по упрощенной системе налогообложения. За пять лет общий объем федеральной и региональной поддержки ИТ-отрасли Нижегородской области превысил 770 млн руб., а если считать с грантами Фонда содействия инноваций, фонда „Сколково“ и Российского фонда развития информационных технологий, то более 870 млн», — рассказывает Егор Поляков.

По словам Евгения Федосеева, пониженные ставки по УСН и ИТ-ипотеке в дополнение к федеральной — уникальные региональные меры, как и гранты для разработчиков отечественных ИТ-решений. На грантовый конкурс осенью прошлого года поступило 60 заявок, 12 победителей получили от 2,4 млн до 16,2 млн руб. В число лучших вошли разработки для пищевой промышленности, в области дополненной реальности, для фото-, видеофиксации нарушений ПДД, для аналитики данных и аналитики коммуникаций.

Господдержка стимулирует развитие в регионе не только коммерческих стартапов, но и разработок государственных сервисов, которые получают признание на федеральном уровне и масштабируются в стране. Так, нижегородская платформа «Лобачевский» и платформа «Умный Саров» по итогам официального рейтинга уровня цифровизации городского хозяйства регионов России «IQ Городов» признаны лучшими практиками среди городов-миллионников и среди городов с населением до 100 тыс. человек. А нижегородскую систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД) Минстрой РФ рекомендует внедрять во всех субъектах РФ — разработка включена в национальный фонд алгоритмов и программ. Типовой для других регионов станет и нижегородская государственная информсистема «Управление имущественным комплексом» — инструмент, с помощью которого чиновники могут управлять объектами госимущества, увеличивая скорость и качество работы. Ее будут внедрять на базе платформы «Гостех».

Не только деньги

Участники рынка отмечают высокий уровень конструктивности диалога бизнеса и власти, сложившийся в регионе. «На наш взгляд, в Нижегородской области сильная поддержка ИТ-отрасли, о чем свидетельствует рост числа отечественных технологических компаний, которые приходят в регион и расширяют свое присутствие», — комментируют в компании Yadro. Собственный R&D-центр в Нижнем Yadro открыла в 2021 году. «На данный момент штат составляет более 400 человек, и мы планируем дальше расширять свое присутствие. У нас востребованы специалисты всех уровней подготовки (от стажеров до руководителей) по самым разным направлениям: от низкоуровневого программирования до разработки аппаратных платформ и языков высокого уровня, среди которых Java, Go, С++», — говорят в компании.

Но кроме непосредственной помощи ИТ-компаниям на конкурентоспособность региона с точки зрения работодателей и соискателей будет влиять качество городской среды и общий уровень жизненного комфорта, говорят собеседники «Ъ-Приволжье». Это признают и в правительстве. «Только мерами поддержки технологического лидерства и суверенитета не достичь — городская среда и комфорт жизни должны конкурировать с ведущими городами мира», — считает заместитель губернатора Егор Поляков.

«Кроме того, что у города исторически накопленный потенциал, важно отметить еще несколько аспектов, которые привлекают компании и соискателей. Близость к столице, высокий уровень зарплат в ИТ-сфере, но при этом ниже стоимость жизни по сравнению с той же Москвой, — продолжает Валерий Черепенников. — За последние годы регион очень сильно преобразился с точки зрения инфраструктурного развития: улучшается транспортная сеть, строится метро, современное жилье, благоустраиваются общественные пространства».

Татьяна Салахетдинова

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