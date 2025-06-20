Бывшего главного инспектора уфимской таможни приговорили к 2,4 млн рублей штрафа

Калининский районный суд Уфы приговорил бывшего главного таможенного инспектора Уфимского поста Башкортостанской таможни Сергея Моружова к 2,4 млн руб. штрафа за получение взятки (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, ему запрещено заниматься государственной и муниципальной службой в течение семи лет.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в с 2022-го по 2023 год осужденный получил взятки от двух предпринимателей за покровительство при таможенном оформлении ввезенных из-за рубежа автомобилей. Сумма взяток превысила 210 тыс. руб.

Ранее суд вынес обвинительные приговоры взяткодателям: вчера Калининский райсуд признал виновным 60-летнего жителя Уфы и приговорил его к 250 тыс. руб. штрафа, а в мае тот же суд назначил 1 млн руб. штрафа 52-летнему уфимцу.

Майя Иванова