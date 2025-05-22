Суд в Уфе вынес приговор по делу о даче взятки инспектору таможни

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 52-летнему уфимцу, признанному виновным в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Ему назначен штраф в размере 1 млн руб.

Суд установил, что в 2022–2023 годах фигурант уголовного дела передавал взятки бывшему главному инспектору уфимского таможенного поста за помощь при оформлении десяти автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Общая сумма взяток превысила 160 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении получателя взятки рассматривается в суде. По данным «Ъ-Уфа», его фигурант — Сергей Моружов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело в отношении бывшего главного таможенного инспектора было возбуждено в феврале этого года. По данным следствия, сумма полученных им от некоего предпринимателя, «занимающегося внешнеэкономической деятельностью», взяток превысила 200 тыс. руб.

Майя Иванова