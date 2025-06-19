Уфимца приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей за взятку таможеннику

Калининский районный суд Уфы признал виновным в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) 60-летнего жителя Уфы и приговорил его к 250 тыс. руб. штрафа, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2022 — 2023 годах фигурант уголовного дела передавал взятки главному государственному таможенному инспектору Уфимского таможенного поста Башкортостанской таможни «за общее покровительство и совершение в его пользу действий» при оформлении двух легковых автомобилей, которые он ввез из-за рубежа. Сумма взяток составила более 48 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя (по данным «Ъ-Уфа», это Сергей Моружов) еще рассматривается судом.

Как сообщал «Ъ-Уфа», бывший главный таможенный инспектор Уфимского таможенного поста подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

.

Майя Иванова