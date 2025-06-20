Ограничения мобильного интернета в Удмуртии сохранят «до устранения угрозы»

Временные ограничения мобильного интернета в Удмуртии 20 июня сохранятся до устранения неназванной угрозы. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, она стала причиной введения данных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Напомним, в ряде районов Удмуртии второй день подряд наблюдается почти полное отсутствие мобильного интернета: сеть ловится за редким исключением. По данным сервиса DownDetector, жители региона за 19 июня направили 1,9 тыс. жалоб на перебои со связью. Они начались в тот день после 10:15 местного времени.

С 18 июня в республике ввели систему временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность».

Такое решение приняли на оперативном штабе Удмуртии. «В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня (18 января.— “Ъ-Удмуртия”) коснутся жителей ряда районов республики»,— говорилось в сообщении госкомитета. Ижевск вошел в число таких районов.

Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают работать. В госкомитете уточняли, что жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний.

Министр цифрового развития региона Михаил Фоминов и председатель госкомитета Андрей Шуткин объяснят ограничения мобильного интернета в республике и ответят на вопросы в прямом эфире Центра управления регионом. Трансляция состоится сегодня, 20 июня, в 14.30.