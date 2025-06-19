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Жители Удмуртии пожаловались на отсутствие мобильного интернета

Жители республики пожаловались на отсутствие мобильного интернета, сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Обращения поступают в Центр обработки экстренных вызовов «112».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным статистики сервиса DownDetector, жители Удмуртии направили почти 200 жалоб на перебои с интернетом и мобильной связью за последний час. Пиковая точка еще не определена, в 10:38 количество жалоб резко увеличилось.

Напомним, с 18 июня в регионе вводится система временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность».

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