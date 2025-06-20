Власти Удмуртии объяснят ограничения мобильного интернета в последние дни

Власти Удмуртии объяснят ограничения мобильного интернета в республике, наблюдаемые вчера и сегодня: министр цифрового развития региона Михаил Фоминов и председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин ответят на вопросы в прямом эфире Центра управления регионом. Как сообщили в минцифры республики, трансляция состоится сегодня, 20 июня, в 14.30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в ряде районов Удмуртии второй день подряд наблюдается почти полное отсутствие мобильного интернета: сеть начинает ловить за редким исключением. По данным сервиса DownDetector, жители региона за 19 января направили 1,9 тыс. жалоб на перебои со связью. Они начались в тот день после 10:15 местного времени.

В республике с 18 июня ввели систему временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность».

Такое решение приняли на оперативном штабе Удмуртии. «В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня (18 января.— “Ъ-Удмуртия”) коснутся жителей ряда районов республики»,— говорилось в сообщении госкомитета. Ижевск вошел в число таких районов.

Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают работать. В госкомитете уточняли, что жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний.