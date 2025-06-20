Уфимцев вербуют в полицию в ТРЦ «Планета»

В уфимском торгово-развлекательном центре «Планета» заработал второй мобильный пункт для кандидатов на службу в органы внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Наибольшая нехватка молодых сотрудников — в патрульно-постовой службе и Госавтоинспекции, следует из пресс-релиза ведомства.

Дежурящие в мобильном пункте представители кадрового подразделения ведомства консультируют кандидатов, дают им справочную информацию о социальных гарантиях сотрудникам полиции, а также первоначальные документы для заполнения.

Работа кадрового аппарата МВД по Башкирии «нацелена на максимально широкое информирование возможных кандидатов о несомненных плюсах при трудоустройстве в органы внутренних дел», отмечается в сообщении.

Первый мобильный пункт для кандидатов на службу в МВД открылся в Уфе в марте этого года. Он находился в «Гостином дворе».

В феврале тогдашний министр внутренних дел Башкирии Александр Прядко (ушел в отставку в начале марта), выступая в Курултае, заявил, что некомплект сотрудников полиции в республике составляет 20%.

Майя Иванова