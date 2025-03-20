В Уфе заработал первый мобильный пункт для кандидатов на службу в МВД

В Уфе организована работа передвижного кадрового подразделения для кандидатов на службу в органы внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мобильном пункте дежурят специалисты подразделений министерства, которые нуждаются в сотрудниках: патрульно-постовой службы, ГАИ, уголовного розыска. Сотрудники кадрового подразделения проводят консультацию по вопросам трудоустройства в полицию.

Работа кадрового аппарата МВД по республике «нацелена на максимально широкое информирование возможных кандидатов о несомненных плюсах при трудоустройстве в органы внутренних дел,— отмечается в релизе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале министр внутренних дел Башкирии Александр Прядко (ушел в отставку в начале марта) во время выступления в Курултае с отчетом о деятельности министерства в 2024 году сообщил, что в региональном МВД не хватает 20% сотрудников. «Нам нужны сотрудники разного уровня: экономисты, врачи, технари в области производственной безопасности, программисты, операторы БПЛА. Если кому-то хочется адреналина — пожалуйста. Практически каждый день факты насилия в отношении сотрудников, есть возможность и боевые приемы применить, и оружие, и дрифтовать на законном основании: погоня, стрельба, на все вкусы»,— перечислял Александр Прядко.

Майя Иванова