«Нам нужны честные, порядочные»

Министр внутренних дел Башкирии Александр Прядко вчера выступил в Курултае с отчетом о деятельности министерства в 2024 году. Генерал-лейтенант полиции отметил, что уровень преступности в регионе остается одним из самых низких в Приволжском округе, но выразил обеспокоенность ростом числа дистанционных мошенничеств, подростковой преступности и попыток детских суицидов. В завершение выступления он попросил депутатов разрешения воспользоваться площадкой «в иных целях» и пригласил на работу тех, кому «хочется адреналина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД по Башкирии Александр Прядко не только успел доложить о криминогенной ситуации, но и побыть эмиссаром отдела кадров

Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии Глава МВД по Башкирии Александр Прядко не только успел доложить о криминогенной ситуации, но и побыть эмиссаром отдела кадров

Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии

Депутаты Курултая Башкирии вчера на заседании заслушали доклад министра внутренних дел Александра Прядко о состоянии правопорядка в регионе и результатах деятельности министерства. Генерал-лейтенант отметил, что в условиях продолжающейся СВО, на фоне роста угроз терактов и попыток создания напряженности в общественно-политической сфере его подчиненные работали в режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

Уровень преступности в Башкирии остается одним из низких не только среди субъектов Приволжского федерального округа, но и в целом по России, отметил Александр Прядко. По его данным, преступная активность в 2024 году сократилась на 1,7%. В прошлом году уменьшилось число убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж, снизилась уличная, бытовая преступность.

Вместе с тем серьезную обеспокоенность главы министерства вызывает «эпидемия» дистанционных хищений. «В прошлом году свыше 17 тыс. жителей Башкирии перечислили аферистам немыслимую сумму — более 4 млрд рублей»,— подчеркнул Александр Прядко. Генерал-лейтенант посетовал, что сотрудники сетевых магазинов, в которых есть банкоматы, еще ни разу не остановили «заталкивающую пачки денег в банкомат бабушку», хотя в других регионах это случается часто.

В сфере экономической безопасности выявлено более 2 тыс. преступлений. Всего пресечено около 1 тыс. подобных преступлений, а к ответственности привлечено 247 человек. Средний размер взятки в прошлом году составил 131 тыс. руб.

Кроме этого, возбуждено 56 дел о хищении средств, выделенных в рамках национальных проектов.

В МВД отмечают рост более чем на 26% числа преступлений, совершенных студентами средних специальных учебных заведений: в прошлом году их было 432. В целом подростковая преступность увеличилась на 13,7%. Руководитель регионального МВД также указал на «необоснованно высокую» статистику по детским суицидам. В Башкирии число попыток самоубийств у подростков выросло более чем на 70%, был зарегистрирован 121 случай. По этому показателю республика находится на четвертом месте в ПФО и «практически на четвертом месте в России», сообщил Александр Прядко, добавив, что часто попытки суицидов связаны с насилием над детьми.

Получивших возможность задать вопросы депутатов интересовали меры по борьбе с бытовым насилием, дистанционными мошенниками, нетрезвыми водителями, отправка на СВО мигрантов, возбужденные уголовные дела о жестоком обращении с животными.

На первый вопрос, заданный депутатом Николаем Шмелевым, министр ответил, что семейных дебоширов становится меньше, но при этом растет число случаев насилия в отношении выезжающих на скандалы полицейских.

Депутату Руфине Шагаповой Александр Прядко сообщил, что в прошлом году было возбуждено 14 уголовных дел о жестоком обращении с животными, но только два из них дошли до суда. В основном по таким фактам предусмотрена административная ответственность, кроме того, за правами животных следит госкомитет по ветеринарии и минсельхоз.

По поводу нетрезвых водителей (вопрос прозвучал от Рустама Ишмухаметова) министр заметил, что полицейские не всегда успевают проверить поступившие в чат-бот сообщения — из 1,5 тыс. подтверждено около 300. Резерв повышения эффективности работы в этой сфере колоссальный, считает глава МВД.

Ильдар Исангулов интересовался, не угрожает ли республике опасность проникновения оружия с территории СВО. Александр Прядко ответил, что в этом смысле обстановка в Башкирии спокойная. Однако много проблем доставляют вооруженные охолощенным или пневматическим, точно повторяющим боевое оружием, «хулиганы». «Граждане испытывают состояние, близкое к панике, мы реагируем, тратим силы и средства — а получаем „пшик“. Штраф не идет в сравнение с тем эффектом, который приносит нарушение»,— пояснил министр.

Далее он попросил разрешения «несколько злоупотребить» депутатской трибуной «в иных целях» и пригласил на работу в полицию подходящих по состоянию здоровья и возрасту людей.

«Я скромно опустил, что у нас некомплект. Я знаю, что он везде: и на заводе, и в сельском хозяйстве. У нас он достаточно серьезный — более 20%. Нам нужны сотрудники разного уровня: экономисты, врачи, технари в области производственной безопасности, программисты, операторы БПЛА. Если кому-то хочется адреналина — пожалуйста. Практически каждый день факты насилия в отношении сотрудников, есть возможность и боевые приемы применить, и оружие, и дрифтовать на законном основании: погоня, стрельба, на все вкусы»,— перечислял Александр Прядко.

«Я прошу тех, кому судьба отечества не безразлична: нам нужны честные, порядочные, молодые и зрелые люди, чтобы защищать жизни граждан нашей республики»,— завершил свою речь министр.

Наталья Балыкова