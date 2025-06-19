Главные новости 19 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Делегация Краснодарского края в первый день работы ПМЭФ-2025 заключила 12 инвестиционных соглашений общей стоимостью свыше 58 млрд руб.

Кубань на ПМЭФ заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком в ряде приоритетных направлений. Документ охватывает вопросы подготовки кадров, цифровой трансформации системы здравоохранения, а также развития государственно-частного партнерства в сферах ЖКХ, образования и социнфраструктуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Анапы Василий Швец и представитель СИБУРа Алексей Козлов подписали протокол о реновации курортного комплекса с инвестициями свыше 8 млрд руб. . Документ предусматривает модернизацию объекта до конца 2027 года.

В Южном районе Новороссийска начали реализацию проекта комплексного развития территории, предусматривающего масштабную жилую застройку. Завершить строительство планируют к 2036 году.

На строительство жилых комплексов в Крыму направят свыше 12 млрд рублей. Соответствующие соглашения также подписали на ПМЭФ.

В Сочи построят гостиничный комплекс и санаторий за 12 млрд рублей.

Cуд обязал группу предпринимателей выплатить государству более 6 млрд руб. за незаконное строительство жилых комплексов на сельскохозяйственных землях в Адлерском районе Сочи.

В Анапе жильцам сгоревшего многоквартирного дома выплатили 112 млн рублей.

В Краснодаре задержали 41-летнего мужчину, который получил 2 млн руб. от вдовы военнослужащего под предлогом помощи в вывозе тела погибшего супруга из зоны СВО. Как утверждают СМИ, подозреваемым якобы является депутат пятого созыва Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

С 1 июля администрация Краснодара повысит тарифы на коммунальные услуги в рамках общероссийского роста цен на ЖКУ. Увеличение по стране не должно превысить 17%.