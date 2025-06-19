Суд взыскал с сочинских бизнесменов более 6 млрд рублей за незаконную застройку

Горячеключевской городской суд обязал группу предпринимателей выплатить государству более 6 млрд руб. за незаконное строительство жилых комплексов на сельскохозяйственных землях в Адлерском районе Сочи. Об этом объединенная пресс-служба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что предприниматели Саркисян В.Д., Саркисов С.В., Рыбакова М.И., Рыбакова А.Ф. и Рыбаков А.Л. возвели несколько жилых комплексов вдоль Черноморского побережья в Сочи. Отмечается, что это были территории сельскохозяйственного назначения. Ответчиками по делу также выступили администрация Сочи и управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Адыгее.

В рамках возмещения ущерба с ответчиков солидарно взыскано 4,2 млрд руб. За причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды предприниматели должны выплатить почти 2 млрд руб. Дополнительно в пользу государства взыскана госпошлина в размере 900 тыс. руб. и оплата судебной экспертизы — 450 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Алина Зорина