В Анапе жильцам сгоревшего многоквартирного дома выплатили 112 млн рублей

Анапская межрайонная прокуратура добилась восстановления жилищных прав граждан, лишившихся квартир в результате пожара в многоквартирном доме. Инцидент произошел в феврале 2024 года — тогда загорелась кровля 11-этажного здания, в результате чего 36 квартир были признаны непригодными для проживания, напомнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Часть пострадавших собственников не имела иного жилья, в связи с чем надзорное ведомство инициировало судебные разбирательства в их интересах. Всего в суд были направлены исковые заявления в защиту 54 человек.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. По его решению администрация муниципального образования произвела выплаты на общую сумму свыше 112 млн руб. Как отмечают в прокуратуре, жилищные права пострадавших граждан восстановлены.

Пожар в мансарде многоэтажного дома в Анапе произошел в ночь на 14 февраля 2024 года. Огонь тушили более 10 часов, эвакуировали 440 человек, один жилец получил ожоги. В результате обрушилась часть кровли. По данным следствия, причиной возгорания стало воспламенение изоляционного слоя электропроводки на лестничной площадке. Позже выяснилось, что дом был построен и введен в эксплуатацию без необходимых разрешений.

В марте 2025 года дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении застройщиков Владимира и Сергея Блоха вернули в прокуратуру. Суд начал слушания и пришел к выводу, что технические данные в обвинительном заключении недостаточно детализированы, следствию предписано устранить недостатки.

Вячеслав Рыжков