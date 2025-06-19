СМИ: депутат требовал от вдовы бойца СВО 7 млн рублей за эвакуацию тела мужа

В Краснодаре задержали 41-летнего мужчину, который получил 2 млн руб. от вдовы военнослужащего под предлогом помощи в вывозе тела погибшего супруга из зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Изначально мошенник потребовал от вдовы 7 млн руб. В процессе переговоров он снизил сумму.

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю при поддержке сотрудников Росгвардии задержали афериста на парковке в Краснодаре после получения им денег. Во время ареста подозреваемый оказал сопротивление.

Кроме того, при обыске автомобиля задержанного обнаружили похищенные средства, капсулы прегабалина, макет автомата Калашникова и гранаты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчину арестовали, идет расследование.

Как утверждает издание «КП-Кубань», задержанным якобы является 41-летний депутат пятого созыва Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

Алина Зорина