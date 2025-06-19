Кубань на ПМЭФ заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в ряде приоритетных направлений. Об этом глава Кубани сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Документ охватывает вопросы подготовки кадров, цифровой трансформации системы здравоохранения, а также развития государственно-частного партнерства в сферах ЖКХ, образования и социальной инфраструктуры.

Как отметил глава региона, Сбербанк остается стратегическим партнером Краснодарского края, участвующим в реализации значимых проектов в промышленности, аграрной отрасли, жилищном строительстве и социальной сфере. По словам Вениамина Кондратьева, такие проекты способствуют экономическому росту и улучшению качества жизни.

Отдельное внимание в новом соглашении уделено внедрению современных технологических решений, в том числе разработанных на базе искусственного интеллекта.

Вячеслав Рыжков