В Краснодаре на 8% подорожают тарифы на воду и водоотведение

С 1 июля администрация Краснодара повысит тарифы на коммунальные услуги в рамках общероссийского роста цен на ЖКУ. Увеличение по стране не должно превысить 17%, сообщает интернет-портал «93.ру» со ссылкой на мэрию краевой столицы.

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Власти города установили новые тарифы для ООО «Краснодар Водоканал»: стоимость холодного водоснабжения составит 51,25 руб. за куб. м против нынешних 47,46 руб. Цена водоотведения вырастет с 34,51 до 40,37 руб. за куб. м. Холодная вода подорожает на 8%, а водоотведение — на 17%.

В пресс-службе администрации объяснили повышение несколькими факторами. Среди основных причин — рост стоимости электроэнергии с 1 июля, увеличение цен на газ и другие виды топлива. Также влияет повышение зарплат сотрудников организаций из-за роста МРОТ и увеличение налогов, включая водный налог до 15,2%.

Кроме того, при расчете тарифов учитывались расходы по инвестиционным программам водоканала и инфляция.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с начала июня 2025 года около 650 многоэтажных домов временно останутся без горячей воды.

Анна Гречко