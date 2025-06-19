На строительство жилых комплексов в Крыму направят свыше 12 млрд рублей

В Бахчисарае и Симферополе реализуют проекты по строительству жилых комплексов общей стоимостью более 12 млрд руб. Соответствующие соглашения заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба минэкономразвития республики.

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В Бахчисарае планируют возвести жилой квартал и коммерческую недвижимость на площади свыше 300 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 8,5 млрд руб. В новом районе смогут проживать до 10 тыс. человек.

В Симферополе за 3,9 млрд руб. построят многофункциональный жилой комплекс площадью около 49 тыс. кв. м с 700 кв. м коммерческих помещений.

Срок реализации обоих проектов — восемь лет и шесть месяцев. Также на ПМЭФ подписали меморандум о создании нового городского округа в Симферопольском районе. Проект предусматривает вложения в размере 5,1 млрд руб. и развитие территории площадью 12 га.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на полях Петербургского международного экономического форума правительство Крыма намерено заключить два соглашения о реализации инвестпроектов и шесть меморандумов о сотрудничестве. Совокупный объем инвестиций по этим документам превышает 60 млрд руб.

Анна Гречко