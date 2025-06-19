Подросткам, обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге, продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей троим несовершеннолетним, обвиняемым в подготовке террористического акта, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для троих студентов 17 и 16 лет до 10 октября включительно. Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Двоим из них предъявлено обвинение по ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению.

Следствие установило, что двое из задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, произошедшему в декабре 2024 года. По данным ФСБ, подростки разделяли идеи запрещенной в России террористической организации.

Судебные акты в законную силу не вступили.

Полина Щуцкая