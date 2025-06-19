Главные новости за 19 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

В селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области в результате атаки дрона получил ранение местный житель. Еще один человек пострадал из-за удара БПЛА по селу Борисполье Ракитянского района

Белгородский завод премиксов за год увеличил чистую прибыль до 4,2 млрд рублей

Липецкому «Гидроприводу» выбрали нового директора

Актер получил 17 лет колонии за попытку подрыва путей под Белгородом

«Росатом» планирует вложить 5,3 млрд рублей в развитие Курской области

КПД имени Дериглазова построит первый коттеджный поселок для курских переселенцев

В ОЭЗ «Липецк» появится завод распределительных устройств за 3,5 млрд

«Россети» инвестируют в воронежскую энергетику 4,7 млрд рублей в 2025 году

«Агротек» увеличит объем вложений в липецкий семенной комплекс до 3 млрд рублей