В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА

В селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области в результате атаки дрона получил ранение местный житель, которому диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. После оказания медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

От детонации дрона в Двулучном также были выбиты окна в частном доме и посечен кузов легкового автомобиля. В поселке Красная Яруга из-за удара БПЛА загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия. Пожар был ликвидирован, однако повреждены два автомобиля.

В Шебекинском округе в селе Безлюдовка артиллерийским снарядом был разрушен частный дом: уничтожена кровля, обрушен потолок, выбиты окна и повреждена газовая труба. Также пострадали еще два домовладения, повреждена линия электропередачи.

В поселке Ракитное Ракитянского района дрон сдетонировал возле коммерческого объекта, повредив фасад здания и два автомобиля.

Производственное предприятие в поселке Политотдельский Белгородского района подверглось атаке БПЛА, в результате которой повреждены два грузовых автомобиля.

На хуторе Плотовка Волоконовского района в результате атаки дрона поврежден легковой автомобиль. Информация о последствиях атак уточняется.

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Ульяна Ларионова