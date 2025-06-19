Актер получил 17 лет колонии за попытку подрыва путей под Белгородом

Второй Западный окружной военный суд признал режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко виновным в покушении на диверсию в Белгородской области, а также в госизмене, участии в террористической организации и незаконном обороте взрывчатки (ст. 281, 275, 205.5, 222.1 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, осужденному назначено 17 лет колонии строгого режима.

Как установлено в суде, Мосиенко вступил в украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенную в РФ. По указанию куратора он готовился совершить подрыв железнодорожного полота в Белгородской области. Преступление было предотвращено оперативниками УФСБ. По данным спецслужбы, мужчина планировал перейти на сторону противника.

Виктор Мосиенко родился в 1961 году. После окончания института театрального искусства работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы и снялся в нескольких фильмах. В 1990-х годах Мосиенко уехал в США, но позже вернулся в Россию. В последнее время он жил в Краснодарском крае.

С начала специальной военной операции в приграничных с Украиной регионах задержали несколько граждан России по подозрению в диверсиях и терактах. В мае этого года 48-летнего жителя Белгородской области Юрия Ярошенко приговорили к 16 годам за попытку отравить продукты для отправки в зону СВО. Тогда же 39-летний житель Воронежа Родион Багиров получил 17 лет за подготовку теракта в Белгороде.

Сергей Толмачев