Белгородский завод премиксов за год увеличил чистую прибыль до 4,2 млрд рублей

Белгородское ЗАО «Завод премиксов №1», входящее в местный аграрный холдинг «Приосколье», отработало 2024 год с чистой прибылью в 4,2 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2023-м (2,6 млрд), следует из бухгалтерской отчетности компании. Выручка предприятия выросла на 33%: с 11 млрд до 15 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство ЗАО «Завод премиксов №1»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Производство ЗАО «Завод премиксов №1»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж завод премиксов увеличил на 18,8%: с 7,1 млрд до 8,5 млрд руб. Прибыль от продаж предприятие нарастило на 70,8%: с 3 млрд до 5,1 млрд руб.

Кредиторская задолженность сократилась на 15%: с 1,3 млрд до 1,1 млрд руб. Дебиторская — на 17%: с 1,6 млрд до 1,3 млрд руб.

ЗАО «Завод премиксов №1» было зарегистрировано в Шебекинском округе Белгородской области в июле 2004 года. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Входит в белгородский аграрный холдинг «Приосколье». Директор — Алексей Балановский.

В середине января стало известно, что активы «Приосколья» могут перейти от объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве Геннадия Бобрицкого к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб. После этого собственником структур холдинга стало московское ООО «Инвест трейд», а владелец столичной компании Сергей Феськов возглавил их.

В конце марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что провел встречу с господином Ткачевым. На ней обсуждались «текущая ситуация и новые этапы развития» ГК «Приосколье». Официально продажу холдинга в правительстве региона не подтвердили.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».

Алина Морозова