КПД имени Дериглазова построит первый коттеджный поселок для курских переселенцев

Один из крупнейших застройщиков Курской области — Курский завод крупнопанельного домостроения (КПД) имени Дериглазова — победил в отборе проектов для строительства коттеджного поселка в Курчатове. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно протоколу подведения итогов процедуры, на участие в отборе заявлялось и московское ООО СЗ «Олимпстрой» Аветика Сарибекяна. Заявка была подана с нарушениями, поэтому компанию не допустили до торгов.

По данным Rusprofile, АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» было зарегистрировано в Курске в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — работы по сборке и монтажу сборных конструкций. Уставный капитал — 4,2 млн руб. Согласно отчетности компании за 2024 год, 65,5% акций принадлежат генеральному директору Игорю (Анатольевичу) Дериглазову, 30% — председателю совета директоров Ирине (Анатольевне) Дериглазовой, 0,06% — главному инженеру Александру Немченко. Прошлый год предприятие отработало с выручкой в 8,9 млрд руб. и чистой прибылью в 2,7 млрд руб.

КПД имени Дериглазова получит в аренду на срок реализации проекта участок площадью 14,1 га. В течение 84 месяцев с 30 июня 2025 года застройщик планирует возвести там 150 тыс. кв. м жилья. Не менее 30 тыс. из них предоставят обладателям жилищных сертификатов без доплат.

Согласно проекту, в Курчатове может появиться ЖК с домами разной этажности (до восьми), во дворах которых не будет парковок, но запланированы игровые площадки и пешеходный бульвар.

На прошлой неделе министерство строительства Курской области признало несостоявшимся первый отбор проектов по строительству поселка ИЖС для вынужденных переселенцев в Фатежском районе. На него заявился только один участник — московское ООО «Профит гудс», структура финансово-промышленной группы «Профит». Однако заявка была составлена с нарушениями, поэтому ее не допустили к участию в отборе.

По данным Rusprofile, ООО «Профит гудс» было зарегистрировано в Москве в июле 2017 года для деятельности агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Уставный капитал — 36,6 млн руб. 97,54% компании принадлежит Владимиру Смирнову, 2,46% — ООО «Профит текстиль индастри» (структура финансово-промышленной группы «Профит»). Господин Смирнов является учредителем еще 59 юрлиц, в том числе входящих в «Профит». ООО «Профит гудс» отработало 2024 год с выручкой в 54 млн и чистым убытком в 37 млн руб. Генеральный директор — Роман Саратов.

Курский минстрой объявил повторный отбор проектов по застройке участка в Фатежском районе. Заявки на участие в нем принимаются до 1 июля, итоги планируют подвести 2 июля.

Речь идет об участке площадью 18 га, разрешенный вид использования — для ИЖС. Градостроительный потенциал — 18,9 тыс. кв. м жилья. На этой земле можно строить частные дома высотой не более трех этажей, на каждое здание отводится участок площадью от 300 до 5 тыс. кв. м. Подведены системы газо- и электроснабжения. Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение отсутствуют.

Как и в случае с Курчатовом, победителю отбора предоставят участок в аренду на срок реализации проекта. Последний он должен прописать в своем предложении.

В ходе отчета перед депутатами облдумы Александр Хинштейн заявил, что потерявшим дома курянам потребуется 2,1–2,7 млн кв. м нового жилья. При этом, по мнению главы региона, темпы строительства в регионе не соответствуют реальным потребностям. Возведение коттеджных поселков — один из способов решения этой проблемы, который областные власти разработали вместе с госкорпорацией «Дом. РФ».

Алина Морозова