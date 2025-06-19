«Россети» инвестируют в воронежскую энергетику 4,7 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году группа «Россети» инвестирует в энергетику Воронежской области порядка 4,7 млрд руб. Соглашение об этом на ПМЭФ-2025 подписали губернатор Александр Гусев и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Об этом сообщили в правительстве региона.

Среди ключевых проектов — строительство подстанции «Емань» мощностью 35 кВ для туристического комплекса «Ямань Spa Resort», который возводится у села Емань Рамонского района. В мае 2024 года белгородское ООО «Мехколонна №26» Руслана Юсубова получило подряд на строительство инфраструктуры для технологического присоединения объекта к сетям филиала ПАО «Россети центр» — «Воронежэнерго». Компания оценила работы в 633,6 млн руб. при начальной цене в 633,9 млн. Работы нужно завершить до 30 июня.

Также к ключевым проектам отнесены строительство подстанции «Задонская», от которой будут запитаны потребители на севере Воронежской области, и модернизация объектов магистральной сети.

В конце мая ПАО «Россети Центр» объявило поиск подрядчика на выполнение работ по расширению автоматизированной системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных для «Воронежэнерго» за 731 млн руб.

Ульяна Ларионова