Мирный житель ранен из-за атаки БПЛА на село в Белгородской области

В результате атаки дрона в селе Борисполье Ракитянского района Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Для дальнейшего лечения его планируют перевести в горбольницу №2 Белгорода.

На месте атаки поврежден легковой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова