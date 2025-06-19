RTVE: Испания отклонила запрос НАТО о повышении военных расходов до 5% ВВП

Правительство Испании отклонило запрос генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП к 2032 году на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE. По ее сведениям, испанский премьер Педро Санчес написал об этом в письме, адресованном генсеку НАТО.

Педро Санчес заявил, что «принятие на себя обязательства по целевому показателю в 5% было бы не только неразумным, но и контрпродуктивным», сообщает RTVE, которая ознакомилась с письмом премьера.

«Как суверенный союзник, мы выбираем не делать этого»,— написал господин Санчес. Он предложил Марку Рютте альтернативные пути. Например, прописать в декларации саммита в Гааге «более гибкую формулу», которая позволила бы признать цель необязательной для выполнения, или исключить Испанию «из сферы применения» цели в 5% ВВП.

Господин Санчес при этом подчеркнул полную приверженность Испании НАТО и заверил, что она «продолжит выполнять свой долг в ближайшие годы» и «активно содействовать архитектуре европейской безопасности».

Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП — на развитие инфраструктуры и промышленности, связанные с обороной и безопасностью.

С 2014 по 2024 год для стран НАТО был установлен целевой показатель в 2% ВВП по расходам на оборону. Этого показателя за 10 лет добились 22 из 32 членов альянса. Больше всего в 2024 году на оборону потратили Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США в прошлом году выделили на эти цели 3,19% ВВП. В целом же траты на оборону входящих в НАТО европейских стран и Канады выросли более чем на 19% и составили $468 млрд, а расходы США — $818 млрд (рост составил около 5,6%).

Как проходит подготовка к саммиту НАТО в Гааге, читайте в материале «Ъ» «В НАТО случилось короткое замыкание».

Анастасия Домбицкая