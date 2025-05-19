Курские власти объявили конкурс на строительство поселка для переселенцев

В Курской области в рамках реализуемой совместно с «Дом. РФ» программы помощи вынужденным переселенцам запустили первый конкурс на поиск инвестора для строительства жилищного поселка в Фатежском районе. Об этом сообщил врио замгубернатора Владимир Базаров на заседании облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Площадь участка составляет 18 га. На нем можно разместить порядка 19 тыс. кв. м жилья.

Конкурс продлится до 5 июня. Основным критерием для отбора станет количество жилья, которое застройщик сможет предоставить курским переселенцам по установленным ценам. По условиям конкурса, оно не должно быть меньше 20% от всего возведенного жилья.

Врио губернатора Александр Хинштейн пояснил, что цены на жилье будут зафиксированы на уровне средней стоимости 1 кв. м., установленной Минстроем РФ. «Это делается для того, чтобы получатели жилищных сертификатов могли приобретать такие дома»,— пояснил господин Хинштейн.

Кроме того, на этой неделе будет объявлен еще один конкурс на строительство домов на участке в Курчатове, где можно разместить около 100 тыс. кв. м жилья.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошлую неделю в регионе выдали 33 жилищных сертификата. Александр Хинштейн назвал такой результат неудовлетворительным. Всего курянам было выдано 9,2 тыс. сертификатов на 56,5 млрд руб., из них реализовано 4,1 тыс. За прошлую неделю жители региона приобрели жилье на 244 сертификата.

Егор Якимов