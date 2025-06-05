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Жителям курского приграничья потребуется не менее 2,1 млн «квадратов» нового жилья

Для жителей девяти приграничных муниципалитетов Курской области, потерявших свои дома при вторжении ВСУ, предварительно, потребуется 2,1–2,7 млн кв. м нового жилья. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в ходе отчета перед депутатами облдумы.

Глава региона считает темпы строительства жилья в регионе несоответствующими реальным потребностям. По его словам, в этом году застройщики могут возвести 256 тыс. кв. м. При этом новое жилье необходимо не только вынужденным переселенцам, но и льготным категориям граждан.

С декабря 2024 года по май 2025-го жителям приграничья выдали 6 009 жилищных сертификатов на 42,17 млрд руб. в сумме, 2 839 сертификатов уже реализовано. С января комиссии обследовали в регионе 1 218 жилых объектов, 294 из них разрушены, 411 нуждаются в ремонте. С февраля идет дистанционная оценка повреждений с помощью БПЛА — обследовано 33 населенных пункта, в 190 домовладениях установлены разрушения.

В конце мая курские власти объявили конкурс на строительство первого поселка для вынужденных переселенцев. Он должен занять 18 га в Фатежском районе. Там может появиться 19 тыс. кв. м жилья. О результатах процедуры не сообщалось.

Алина Морозова

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