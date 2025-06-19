За экологию взыскали миллиарды

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к группе застройщиков, возводивших жилье в Адлере на землях агрофирмы «Кудепста». Ответчикам предстоит заплатить 6,1 млрд руб. в виде компенсации ущерба государству от выбытия активов, а также экологического вреда, нанесенного застройкой. Основным действующим лицом в строительном проекте являлся предприниматель Виген Саркисян, которого сейчас обвиняют в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж в Адлере — одном из районов Сочи

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Пляж в Адлере — одном из районов Сочи

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Горячеключевской городской суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к Вигену Саркисяну и другим лицам о взыскании в пользу РФ компенсации ущерба и экологического вреда в объеме 6,1 млрд руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Иск был заявлен в связи с незаконным возведением жилых комплексов вдоль Черноморского побережья в Адлерском районе Сочи на землях сельскохозяйственного назначения. Речь идет об участках бывшего совхоза «Чкаловский», затем — агрофирмы «Кудепста».

В счет возмещения ущерба от незаконной утраты государством активов с ответчиков солидарно взыскано 4,2 млрд руб.

Кроме того, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что при незаконном возведении жилья был нанесен урон почвам, растительному миру и фауне. В счет возмещения экологического вреда ответчики заплатят 1,9 млрд руб. в пользу муниципалитета Сочи.

По данным “Ъ”, в целях обеспечения иска судом наложен арест на активы ответчиков, в том числе на 35 квартир в Москве и Горячем Ключе, 16 коммерческих помещений общей площадью 2,7 тыс. кв. м в Краснодаре, 5 земельных участков общей площадью 27 га. Кроме того, судом арестованы доли в уставных капиталах юридических лиц, владеющих торговыми центрами в Краснодаре общей площадью более 200 тыс. кв. м, и помещения в краснодарском гостиничном комплексе «Интурист» (Crown Plaza).

Основным ответчиком по иску является предприниматель Виген Саркисян, партнер сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, который сейчас является подозреваемым в деле о покушении на убийство.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что господин Татулян (Робсон) связан с криминальным миром, однако сам предприниматель всегда требовал опровергнуть эти сведения как недостоверные. В настоящее время Рубен Татулян находится за пределами России. По данным «Ъ», Виген Саркисян также уехал из РФ, бизнесмен является фигурантом дела о мошенническом присвоении участка агрофирмы «Кудепста», нанесенный государству ущерб следствие оценивает в 300 млн руб.

К бизнесмену есть и другие имущественные претензии со стороны государства. В частности, в декабре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность РФ акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"», принадлежавших Вигену Саркисяну и его доверенным лицам. Суд пришел к выводу, что при приватизации комбината в 1994 году были допущены серьезные нарушения. Владельцы актива, в числе которых был Виген Саркисян, действовали недобросовестно, преследовали цель установления контроля над федеральным предприятием, невзирая на очевидные обстоятельства противоправного выбытия государственного имущества из владения РФ, говорится в решении суда.

Анна Перова, Краснодар