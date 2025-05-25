Полиция делом подкрепила иск прокуратуры

Как стало известно “Ъ”, вслед за иском со стороны Генпрокуратуры о взыскании с известного сочинского бизнесмена Вигена Саркисяна и аффилированных лиц 5,7 млрд руб. в виде компенсации ущерба от стройки жилья в Адлере у предпринимателя появились новые серьезные проблемы. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело: Виген Саркисян подозревается в мошенническом присвоении участка площадью 1,9 га в Сочи. Нанесенный государству ущерб следствие оценивает в 300 млн руб. Отметим, что ранее у бизнесмена уже изъяли акции комбината «Тепличный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следственная часть УМВД по городу Сочи расследует уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна и еще пяти фигурантов по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил “Ъ” собеседник в правоохранительных органах. В материалах дела речь идет о распоряжении участком площадью 1,9 га в курортном поселке Кудепста, на котором в настоящее время находится строительный рынок.

Следствие считает, что компания, связанная с Вигеном Саркисяном, в 2018 году незаконно приобрела право долгосрочной аренды земли, находящейся в федеральной собственности. Нанесенный государству ущерб оценивается в 300 млн руб.

Как следует из материалов дела, участок во второй зоне округа санитарной охраны курорта с разрешенным видом использования — для застройки микрорайона «Кудепста-3» — в 2006 году был предоставлен в аренду агрофирме «Кудепста». Соответствующий договор был заключен между компанией и территориальным управлением Росимущества. Затем право аренды несколько раз переходило от одной фирмы к другой. В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Краснодарского края по иску Росимущества исходный договор был расторгнут, право аренды последнего правообладателя, ООО «СтройГрупп», было прекращено.

Зная об этом, говорится в деле, злоумышленники, в числе которых был Виген Саркисян, изготовили подложный договор от ноября 2014 года, согласно которому права на участок якобы перешли их сообщнику Алексею Сергееву. Тот обратился в Первомайский райсуд Краснодара, который признал договор действительным. В августе 2018 года право аренды перешло к ООО «Юнистрой», учредителем которого стал родственник Вигена Саркисяна. Таким образом, полагает следствие, злоумышленники путем обмана приобрели права на государственное имущество.

По данным “Ъ”, Виген Саркисян в настоящее время находится за пределами России.

В прошлом году Генеральная прокуратура инициировала два крупных иска, где в числе ответчиков фигурирует Виген Саркисян. В частности, городской суд Горячего Ключа Краснодарского края рассматривает требование о солидарном взыскании с Вигена Саркисяна и его партнеров по бизнесу 5,7 млрд руб. в качестве возмещения ущерба от незаконного использования под жилую застройку земель совхоза «Чкаловский» (затем — агрофирма «Кудепста»), в настоящий момент процесс приостановлен для проведения экспертизы. А Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2024 года удовлетворил другой иск Генпрокуратуры — об изъятии в собственность РФ акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"» (предприятие в пригороде Краснодара), принадлежавших бизнесмену и его окружению. Суд пришел к выводу, что при приватизации комбината в 1994 году были допущены серьезные нарушения. Впоследствии фактические владельцы актива, в числе которых был Виген Саркисян, действовали недобросовестно, преследовали цель установления контроля над федеральным предприятием, невзирая на очевидные обстоятельства противоправного выбытия государственного имущества из владения РФ, говорится в решении суда. Решение вступило в силу в марте текущего года, ответчики обжаловали его в кассации.

Анна Перова, Краснодар