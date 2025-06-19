Новак: правительство не получало предложений о покупке «Северного потока-2»

Вице-премьер Александр Новак прокомментировал заявления американского инвестора Стивена Линча, который говорил о желании выкупить газопровод «Северный поток-2». Господин Новак сказал, что правительство России не получало подобных предложений.

«На правительство никто не выходил с этим вопросом»,— сообщил вице-премьер журналистам в кулуарах ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 года «Северный поток-2» подорвали. Спустя два года Стивен Линч обратился в Минфин США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если газопровод выставят на продажу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремлю неизвестно о возможном желании акционеров «Газпрома» продать «Северный поток-2».