Посольство РФ предложило россиянам покинуть Израиль через Египет и Иорданию

В посольстве России в Израиле сообщили, что существует два основных наземных пути для того, чтобы покинуть страну, охваченную военными действиями. Погранпереходы располагаются на границе с Египтом и Иорданией.

Перейти границу с Египтом можно круглосуточно, сообщили в посольстве. «Российским гражданам с действительными документами для вылета из Шарм-эш-Шейха виза не требуется. Если вылет осуществляется из Каира, то необходимая виза, стоимость которой составляет $25, проставляется непосредственно на КПП»,— указано в сообщении. С 13 июня погранпереходом воспользовались несколько сотен российских граждан.

На границе с Иорданией действуют три КПП: северный, центральный и южный. Для поездки в королевство требуется оформить визу через электронное приложение МВД Иордании. Визовый сбор составляет около $60.

Вместе с тем посольство объявило о возможности организации санитарной эвакуации для маломобильных граждан: лежачих пациентов и пациентов, которым требуется эвакуация санитарным транспортом по медицинским показаниям. Она производится на безвозмездной основе.

О том, что происходит в шестой день военных столкновений между Израилем и Ираном,— в материале «Ъ».