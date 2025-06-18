Главные новости за 18 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Горячем Ключе построят пятизвездочный отель. Срок реализации оценивается в три с половиной года, объем инвестиций — более 5 млрд руб.

Адвокат: экспертизы установят виновных в гибели ребенка в ТЦ Новороссийска. Ответственность за происшествие может быть возложена как на собственника, так и на арендатора помещения или застройщика — в зависимости от выявленных нарушений.

В Анапе построят три отеля и детский лагерь. Инвестиции в строительство превысят 43 млрд руб.

В Краснодаре за 750 млн рублей создадут производство систем управления БПЛА. Проект обеспечит 150 новых рабочих мест.

Краснодарский суд освободил из СИЗО бывшего заместителя главы краевой администрации Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при ремонте школы в Геническе, и перевел его под домашний арест до 21 июля 2024 года.

КТК подаст иск к Украине на 2,7 млрд рублей за удар по НПС «Кропоткинская». Об этом заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ-2025.

Аптеки Адыгеи в первом квартале 2025 года выручили от продажи обезболивающих почти 115 млн руб. (48,5 млн руб. от реализации анальгетиков и 66,4 млн руб. — нестероидных противовоспалительных препаратов).

В развитие пяти импортозамещающих производств Кубани вложат 6,2 млрд рублей. Документы подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

За последние пять лет на Кубани районные суды вынесли 68 оправдательных приговоров. Согласно статистике Краснодарского краевого суда, половина всех оправдательных приговоров (33) была отменена после обжалования и направлена на новое рассмотрение.

В Горячем Ключе планируют построить парк развлечений стоимостью не менее 10 млрд руб. Инвестор находится на этапе разработки проекта, соглашение о его реализации могут заключить в 2026 году.