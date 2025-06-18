КТК подаст иск к Украине на 2,7 млрд рублей за удар по НПС «Кропоткинская»

Каспийский трубопроводный консорциум инициировал процедуру подачи иска в международный суд против Украины, требуя компенсацию ущерба в 2,7 млрд руб. из-за удара украинского беспилотника по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ-2025, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», — пояснил он.

Руководитель консорциума не стал называть сроки разбирательства, поскольку у компании отсутствует подобный опыт. Указанная сумма включает прямые и косвенные убытки.

Размер компенсации от страховых компаний станет известен не ранее конца года из-за длительного процесса согласования.

Атака дронов на НПС «Кропоткинская» произошла 17 февраля. В результате работа станции была приостановлена. 23 мая в пресс-службе КТК заявили, что НПС отремонтировали и она возобновила работу.

Алина Зорина