Адвокат: экспертизы установят виновных в гибели ребенка в ТЦ Новороссийска

Установить виновных в гибели ребенка в ТЦ Новороссийска можно будет после проведения строительной и технической экспертиз, которые покажут, были ли соблюдены нормы при проектировании, строительстве и эксплуатации здания. Ответственность за происшествие может быть возложена как на собственника, так и на арендатора помещения или застройщика — в зависимости от выявленных нарушений. При наличии состава преступления действия могут быть квалифицированы по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом «Ъ-Новороссийск» заявила адвокат Евгения Лещенко.

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С точки зрения гражданского законодательства, виновного — в зависимости от процессуального статуса — могут обязать возместить ущерб, в том числе моральный, если будет доказана его причастность к созданию опасных условий. В случае грубой неосторожности или умысла к ответственности могут быть привлечены конкретные должностные лица.

!6 июня трехлетний мальчик, находясь на втором этаже, упал в межэтажный проем между конструкциями и остеклением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось.

Вячеслав Рыжков