В Адыгее аптечные продажи обезболивающих выросли до 115 млн рублей

Аптеки Адыгеи в первом квартале 2025 года выручили от продажи обезболивающих почти 115 млн руб. (48,5 млн руб. от реализации анальгетиков и 66,4 млн руб. — нестероидных противовоспалительных препаратов). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, аптечные продажи анальгетиков-антипиретиков в республике в первые три месяца 2025 года в денежном выражении год к году выросли на 19,5% (до 48,5 млн руб.). При этом в натуральном выражении объемы реализации сократились на 7,4% (до 213,2 тыс. упаковок).

В топ-10 продаж по стоимостному объему вошли «Терафлю» (в общем объеме продаж анальгетиков на этот бренд пришлось 18,2%), «Пенталгин» (9,8%), «Гебапентин» (7,4%), «Колдтакт» (6,3%), «Цитрамон» (5,4%), «Спазмалгон» (3,6%), «Парацетамол» (3,6%), «Флюфайт» (3,4%), «Антигриппин (3,2%), «Гриппофлю» (2,8%).

Нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), которые также обладают обезболивающим действием, в первом квартале 2025 года в аптеках Адыгеи продали на 66,4 млн руб. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении объемы реализации сократились на 6,3% — до 201 тыс. упаковок.

Наибольшие стоимостные объемы пришлись на «Нурофен» — 11,8%, «Нимесил» — 9,6%, «Ибупрофен» — 5,9%, «Нимесулид» — 5,5%, «Найз» — 4,9%, «Ибуклин» — 4,1%, «Ксефокам» — 4%, «Аркоксиа» — 3,1%, «Мелоксикам» — 2,6%, «Мовалис» — 2,5%.

В прошлом году аптеки Адыгеи выручили от продажи анальгетиков 159,1 млн руб., что практически идентично аналогичному показателю 2023 года. Жители и гости республики купили 891,8 тыс. упаковок — на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Объемы реализации НПВС в аптеках республики в 2024 году сократились в натуральном выражении на 1,4% — до 831,3 тыс. упаковок. Гости и жители Адыгеи потратили на эти препараты 245,6 млн руб., что на 16,1% больше, чем годом ранее.

Нейрохирург, вертебролог клиники «Здрава» Александр Яковлев предупреждает, что длительный и бесконтрольный прием обезболивающих, особенно нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), может привести к различным побочным эффектам: повреждению печени, почек, развитию язвы желудка, усугублению сердечной недостаточности у пожилых пациентов.

По наблюдениям врача, наиболее часто встречаются жалобы на боли в спине, а также головы и суставов. «К причинам, влияющим на болевой синдром, можно отнести малоподвижный образ жизни, стрессы и психоэмоциональные перегрузки, возрастные изменения организма, травмы, хронические заболевания»,— рассказал Александр Яковлев.

Как ранее писал «Ъ-Здравоохранение», кубанские врачи заявляют об увеличении числа обращений с жалобами на боль, связывая это как с большей осведомленностью пациентов о ее причинах и последствиях, так и с повышением уровня стресса в обществе.

Маргарита Синкевич