Экс-замглавы Кубани Нестеренко освободили из СИЗО и перевели под домашний арест

Краснодарский суд освободил из СИЗО бывшего заместителя главы краевой администрации Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при ремонте школы в Геническе, и перевел его под домашний арест до 21 июля 2024 года, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Чиновника обвиняют в превышении служебных полномочий при приемке работ по капитальному ремонту школы №3 в Геническе Херсонской области. Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями) в отношении Александра Нестеренко расследует УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд принял во внимание, что Александр Нестеренко признал свою вину и активно содействует следствию в раскрытии преступления. Судьи также учли, что у обвиняемого есть постоянное место жительства, положительные характеристики и двое детей.

Александр Нестеренко был арестован и отправлен в следственный изолятор 22 мая 2024 года. Накануне задержания губернатор Вениамин Кондратьев освободил его от занимаемой должности.