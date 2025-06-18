Майнингу учредили фонд

В России появился первый паевой инвестиционный фонд на майнинг криптовалюты. Его запустила компания «Силовые системы», а управлять средствами вкладчиков будет брокер «Финам Менеджмент». Как пишут «Ведомости», закрытый паевой фонд рассчитан на пять лет, он будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Минимальная сумма входа — 5 млн руб., целевой объем — 850 млн руб. Учредители прогнозируют доходность от 49% годовых. В качестве активов выступают энергетические установки и само оборудование для добычи криптовалюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Насколько популярными могут стать подобные инвестиционные инструменты? По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, прежде всего ими заинтересуются те профессиональные игроки, которые не доверяют обычным вложениям в биткойн: «Если мы говорим о российских инвесторах, то у них возможности инвестиций в криптовалюту сильно ограничены. Понятное дело, что можно заводить кошельки, они могут быть как именные, так и обезличенные, но это несет определенные риски. Опять же, возникает вопрос: "Что будет, если я потеряю ключ?" Я не смогу прийти в отделение брокерской компании и попросить восстановить доступ. Мне известны случаи, когда инвесторы в крипту теряли свои активы.

Любые возможности заходить через официальных брокеров в криптовалюты так или иначе интересны, они обязательно найдут свою аудиторию. Если сравнивать фьючерсы на криптовалюту и этот фонд, у которого есть активы в виде оборудования и прочего, мне кажется, для конечного инвестора наличие этих активов большого преимущества не несет. Сейчас появился фьючерс на крипту для квалинвесторов, а требования к квалам все время ужесточаются. Сейчас порог входа — 5 млн руб., мы сразу понимаем, что он тоже является ограничивающим. Правда, с учетом того, что в перспективе нескольких лет будут ужесточаться требования к инвесторам, возможно, 5 млн руб. покажется не такой уж и большой суммой.

То, что касается инвестиций в майнинг, может быть более надежным инструментом, потому что вещи, которые зависят чисто от курса, обладают большей волатильностью. И когда инвестор видит очень существенные изменения своего портфеля, причем за короткий промежуток времени, это может пугать. Соответственно, когда возникает какая-то паника на рынке, она провоцирует других инвесторов быстро выходить, потом заходить, это еще сильнее увеличивает колебания.

А если мы вкладываемся в майнинг, то он более предсказуем, и эти колебания будут более сглаженными».

Майнинг криптовалют легализовали в России в ноябре прошлого года. С тех пор его неоднократно запрещали во многих южных регионах, а также в Сибири. Инвестиционному фонду такая судьба не грозит, говорит старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Но, по его словам, подобные вложения несут в себе определенные риски: «Предложенный закрытый паевой инвестиционный фонд, конечно, обезопасил себя с точки зрения закона по энергии за счет производства собственного электричества, но за счет этого они удорожили процесс добычи. Кроме того, ликвидность такого продукта под большим сомнением, потому что она очень сильно зависит от динамики на единственный актив: если это производство биткойна, то ликвидность будет привязана к цене биткойна.

Плюс здесь нужно учитывать, что примерно каждые один-два года все оборудование в некоторой степени устаревает с точки зрения производительности, потому что выходят более эффективные устройства для добычи, а само оборудование работает в таких условиях, что оно быстро изнашивается. Каждые полгода-год что-то нужно будет ремонтировать, и это дополнительные издержки. Сейчас это скорее позитивная история, но непонятно, как все будет развиваться. Из-за того, что действительно крупные игроки заходят на рынок, возможно, они будут переделывать правила под себя, тогда это приведет к проблемам для частного майнинга».

По данным Федеральной налоговой службы, сейчас официально зарегистрированы около 500 майнеров и примерно 90 операторов. Россия занимает второе место в мире по добыче криптовалют после США. Курс биткойна составляет около $105 тыс., по сравнению с началом прошлой недели этот показатель снизился примерно на 3,5%.

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Никита Путятин