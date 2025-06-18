Мантуров: Россия не отказывается от иностранных инвестиций

Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров на ПМЭФ заявил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но он должны быть выгодны отечественной технологической базе, передает корреспондент «Ъ».

«Мы точно не отказываемся от иностранных инвестиций, но они должны быть умными: в первую очередь, это создание новых технологических компетенций. Также важно наличие контроля со стороны российского бенефициара»,— сказал господин Мантуров.

По его мнению, необходимы «умные» инвестиции — не просто в создание мощностей, а в новые технологические компетенции в тех направлениях, которые требуют дополнительных вложений. При этом для российского производителя важно формировать защитные механизмы и «присматривать за ним», считает первый вице-премьер.

Денис Мантуров заявил, что большое количество иностранных компаний, которые «остаются привержены» российскому рынку, ведут себя «крайне корректно». Он добавил, что российские производители сейчас обеспечивают уже 75% госзакупок.

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