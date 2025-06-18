ПМЭФ-2025 для Удмуртии: главное

В Северной столице начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который отправилась делегация от Удмуртии. В дни делового мероприятия, с 18 по 21 июня, представители региона планируют подписать 10 соглашений на общую сумму свыше 25 млрд руб. Что происходит на ПМЭФ — в текстовой онлайн-трансляции «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

17:59 Глава Удмуртии подписал ряд соглашений о реализации инвестпроектов в регионе: структуры ООО «М7 Парк» займутся строительством логистических центров, предприятие «Ижевский завод каменной ваты» построит завод по производству минеральной ваты в деревне Хохряки.

17:30 Александр Бречалов провел встречу с послом Киргизии в России Кубанычбеком Боконбаевым. Стороны обсудили форматы сотрудничества. Глава региона сообщил, что на прошлой неделе в Киргизии запустили низконапорные гидроэлектростанции ижевской компании «Деалан Энерго».

16:47 Удмуртия подписала соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос». Власти региона ожидают, что документ станет «основой для расширения кооперации, увеличения объемов производства и выхода на новых технологические рубежи». В республике находится предприятие госкорпорации — Воткинский завод.

15:53 Господин Бречалов провел закрытые переговоры с председателем совета директоров торгово-промышленного холдинга «Русклимат» Михаилом Тимошенко. Напомним, в 2024 году в регионе запустили технопарк «ИКСЭл — Сарапул» площадью 17 тыс. кв. м.

12:25 Глава Удмуртии Александр Бречалов и другие представители региона прибыли на ПМЭФ. В состав делегации региона входят восемь человек. Помимо главы это министр экономики Удмуртии Анна Слугина, представитель республики при президенте — вице-премьер региона Дарья Сунцова, глава Увинского района Владимир Головин и ряд лиц, обеспечивающих работу делегации.