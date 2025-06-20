Глазовский университет откроет Центр открытого образования в Никарагуа

Глазовский университет имени Владимира Короленко (ГИПУ) откроет новый Центр открытого образования (ЦОО) в Манагуа — столице Никарагуа, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Соглашение о сотрудничестве было подписано 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Центр будет предоставлять бесплатное обучение русскому языку для жителей Манагуа. Программа обучения адаптирована для всех возрастов. В ЦОО также будут проводиться публичные выступления и клубы по интересам, посвященные русской культуре. Ранее ГИПУ открыл 13 таких объектов в Латинской Америке. В них обучается более 1,2 тыс. человек.