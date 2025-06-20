Удмуртия подписала соглашение с оператором платежной системы «Мир» на ПМЭФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор национальной системы платежных карт (НСПК) — платежной системы (ПС) «Мир» Дмитрий Дубынин заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Соглашение с НСПК — это еще один последовательный шаг на пути к цифровой трансформации региона. <...> В рамках соглашения порядка 35 региональных мер социальной поддержки будут переведены на систему прямых выплат, позволяющую осуществлять материальную поддержку граждан минуя банк и зачислять денежные средства на карты в течение 30 минут»,— прокомментировал глава региона.

По соглашению, в регионе будут проводиться мероприятия для популяризации в регионе оплаты с помощью ПС «Мир» и системы быстрых платежей (СБП). Планируется использование системы для оплаты проезда в общественном транспорте. Стороны достигли договоренностей по запуску «Карты туриста Удмуртской Республики».